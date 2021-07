Nowe zasady składania wniosków o dowód osobisty. Już nie zrobisz tego przez internet. Wszystko przez odciski palców

Wymiana dowodu osobistego stała się trudniejsza. W związku z koniecznością dostosowania polskich przepisów do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej dowody osobiste od 2 sierpnia będą posiadały w warstwie elektronicznej odciski palców. Ma to zmniejszyć ryzyko fałszowania dokumentów tożsamości. Dlatego, od 27 lipca zablokowano możliwość składania wniosków o ten dokument przez internet. W celu wymiany dowodu trzeba będzie udać się osobiście do urzędu gminy lub miasta. Procedura będzie podobna do tej przeprowadzanej przy składaniu wniosku i odbieraniu paszportu. Dowody osobiste wydane przed dniem wejścia w życie ustawy (przed 2 sierpnia 2021 r.) zachowują ważność na okres, na jaki zostały wydane. Nie będzie zatem konieczności wymiany dotychczas posiadanych dokumentów.