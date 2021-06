Nowi kapłani w regionie. Zobacz, jak wyglądały święcenia kapłańskie w katedrze drohiczyńskiej [ZDJĘCIA]

– W przypadku osób idących do kapłaństwa, diakonat jest etapem przejściowym, bo celem jest prezbiterat – zauważył w homilii bp Piotr. Dodał, że trzeba jednak zwrócić uwagę na to, że pierwszy krok w otwieraniu się na kapłaństwo zaczyna się właśnie od służby. Ekscelencja zachęcał diakonów do zaufania Chrystusowi, który powołał ich do pracy w swojej Winnicy. – Nie pozwólcie, by opanował Was strach przed światem i księciem tego świata – zaznaczył. Na zakończenie Ekscelencja zaapelował, aby diakoni byli pokorni i zawsze oparci o Chrystusie.