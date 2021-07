Nowy film na kanale Gienka i Andrzeja z Plutycz. Tym razem wymieniają sprzęgło w Ursusie (wideo)

Niedawno, ojciec i syn postanowili pokazywać swoim fanom, co się u nich dzieje, na swoim kanale na YouTube.

Gienek i Andrzej to jedni z najpopularniejszych uczestników hitu telewizji Fokus TV. Perypetie rolników z Plutycz można śledzić w programie "Rolnicy. Podlasie".

Teraz fani Andrzeja i Gienka mogą zobaczyć ich kolejną produkcję. Tym razem rolnicy razem z ekipą mechaników spod Gniezna "przywracają do życia" swojego Ursusa 1014.

Rolnicy. Podlasie. Gienek i Andrzej naprawiają traktor

Tym razem tematem przewodnim blisko 15 minutowego odcinka jest naprawa traktora. - Wreszcie będziemy mieć ursusa zrobionego - powiedział do swojego ojca 38-letni Andrzej. - Będzie w czym polu robić teraz - dodał rolnik. Po tych słowach wstał z ławeczki i poszedł do mechaników. - Ja już swoje odrobił. Ja mam prawo posiedzieć i gości przyjmować - oznajmił do kamery Gienek.