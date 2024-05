Nowy kompleks sportowy przy SP Choroszcz już działa

Do końca 2023 roku, niezagospodarowane dotąd tereny zielone SP Choroszcz – ciągnące się wzdłuż ulicy Sportowej, zostały przekształcone w przestrzenie sportowe i rekreacyjne – mówi Burmistrz Choroszczy Robert Wardziński. - Stworzyliśmy boiska do piłki nożnej, siatkowej. W tym miejscu powstała też bieżnia prosta, skocznia do skoku w dal i trójskoku, a także rzutnia do pchnięcia kulą. W nowym roku szkolnym młodzież ze szkoły w Choroszczy miała szansę na powietrzu grać w gry zespołowe, a także ćwiczyć szereg aktywności lekkoatletycznych. Nowa, przekształcona sportowa przestrzeń pozwala też zapraszać do Choroszczy innych sportowców i organizować większe zawody czy turnieje.