O mały włos od tragedii na trasie Pisz-Orzysz. Dacia uciekała przed hyundaiem (zdjęcia)

Funkcjonariusze w rozmowie z kierowcą pojazdu marki Dacia oraz świadkami ustalili, że do zdarzenia przyczynił się kierujący samochodem marki Hyundai. Jadąc z naprzeciwka wykonywał on niebezpieczny manewr wyprzedzania innych aut. Kierujący dacią, chcąc uniknąć czołowego zderzenia z hyundaiem, zmuszony był do gwałtownego hamowania i zjechania na pobocze drogi. Tam wjechał w dziurę, stracił panowanie nad swoim autem i ostatecznie zjechał do przydrożnego rowu. Na szczęście nikomu nic się nie stało.