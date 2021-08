Obraz Leona Tarasewicza pojedzie na Expo 2020. Dzieło powstawało w fabryce w Bielsku Podlaskim

- Przygotowanie części wystawy polskiej na Expo 2020 to dla naszego województwa bardzo duże wyróżnienie. Stwierdziliśmy, że skoro na naszą wystawę będzie patrzył cały świat, to chcemy zrealizować coś nadzwyczajnego. Wtedy pojawił się pomysł, żeby zwrócić się do ambasadora województwa podlaskiego, artysty znanego w Polsce i na świecie, pana prof. Leona Tarasewicza - opowiadał marszałek Kosicki podczas dzisiejszego spotkania.