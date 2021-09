Obrona chce uniewinnienia, a prokurator 9 lat więzienia. Koniec procesu odwoławczego ws. mężczyzny oskarżonego o oszustwa "na wnuczka"

Pokrzywdzeni pochodzą z Białegostoku, Augustowa, ale i spoza woj. podlaskiego - między innymi z Łodzi, Lublina, Sanoka i Ostrowa Wielkopolskiego. Nie wszyscy seniorzy doczekali wyroku. Przestępstwa o jakich mowa miały bowiem miejsce jeszcze w 2008 r. Oskarżony ponad 10 lat ukrywał się przed organami ścigania. Został zatrzymany w Wielkiej Brytanii w październiku 2019 r.

Choć Daniel Ł. nie przyznaje się do winy, w lutym Sąd Okręgowy w Białymstoku skazał go za cztery próby i 15 dokonanych przestępstw. Orzekł też obowiązek naprawienia szkody. Wyłudzone kwoty ma zwrócić solidarnie z innymi skazanymi w tej sprawie. Pokrzywdzeni tracili od 5 tys. zł do 17 tys. zł. W sumie - 160 tys. zł.

Mechanizm wszystkich oszustw był podobny. Jeden ze sprawców wykonywał połączenia telefoniczne do kobiet w podeszłym wieku. Udawał wnuczka, siostrzeńca lub innego krewnego. Prosił o pożyczenie pieniędzy pod wymyślonym pretekstem. Zmanipulowane kobiety gotówkę przekazywały rzekomemu koledze rozmówcy – w rzeczywistości innemu członkowi gangu.