Obwodnica Suchowoli: Umowa podpisana. To pierwsza inwestycja w woj. podlaskim z programu 100 obwodnic

- Obwodnica Suchowoli to inwestycja oczekiwana od lat. Obecnie na drodze krajowej nr 8 od Białegostoku do Augustowa, Suwałk i granicy z Litwą koncentruje się ruch o znaczącym udziale pojazdów ciężarowych. Umowa na wykonanie obwodnicy dla mieszkańców tej miejscowości oznacza początek drogi do bezpieczeństwa, koniec zatorów, hałasu i czyste powietrze - powiedział [14.05.2021] wiceminister infrastruktury Rafał Weber.

Obwodnica Suchowoli realizowana będzie w systemie Projektuj i buduj, co oznacza, że wykonawca (firma Budimex) ma zaprojektować, uzyskać wszystkie niezbędne decyzje administracyjne, a następnie wybudować 15-kilometrową trasę. Droga ma być gotowa w drugim kwartale 2025 roku. Wartość kontraktu to 249,14 mln zł.