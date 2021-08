Od 29 sierpnia zmieni się rozkład jazdy pociągów POLREGIO. Nowa trasa komunikacji zastępczej na odcinku Białystok - Szepietowo

Od 29 sierpnia br. zmieni się rozkład jazdy większości kursujących pociągów. Największa zmiana to przesunięcie ostatniego pociągu w dobie w relacji Czeremcha – Hajnówka, z godz. 21:04 na 4:46. Przyjazd pociągu do stacji Hajnówka zaplanowano o godz. 5:23. O tę zmianę wnioskowali pasażerowie, a organizator przewozów przychylił się do wniosku. Inne pociągi będą miały rozkłady zmienione o kilka lub kilkanaście minut.