Od 4 czerwca koncertowanie jest znowu legalne. Zobacz, gdzie na Podlasiu obejrzysz występy na żywo

KARAŚ/ROGUCKI18.06.2021 (piątek)Zmiana Klimatu, ul. Warszawska 6, Białystokdrzwi: 18:00 / koncert: 19:00BILETY:65zł przedsprzedaż stacjonarna w Cechowa www.cechowa.com.pl70zł przedsprzedaż online na Going. https://goingapp.pl/evt/218271575zł w dniu koncertuKARAŚ/ROGUCKI to duet, który pojawił się na polskim rynku po ogłoszeniu zawieszenia działalności zespołów Coma i The Dumplings. Panowie dali się już poznać dzięki coverowi T.Love „1996”. Teraz pokazują światu próbkę autorskiego materiału w singlu „Bolesne strzały w serce”. Utworowi towarzyszy mroczny i pokręcony teledysk w reżyserii Przemka Dzienisa.

Krzysztof Kapica