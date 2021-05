Od dziś obowiązują nowe zasady dotycząc poruszania się na hulajnogach elektrycznych. Wiele osób na to czekało (zdjęcia)

Dopuszczalna prędkość do 20 km/h. Jazda po ścieżce rowerowej lub pasie rowerowym. Po chodniku, w wyjątkowych przypadkach i nie szybciej niż piesi, którzy mają pierwszeństwo. Po jezdni: gdy samochody poruszają się na niej maksymalnie 30 km/h. Do tego zakaz jazdy po alkoholu i w "tandemie". Koniec z jazdą e-hulajnóg przez przejście dla pieszych - trzeba ją przeprowadzić - i z parkowaniem, gdzie popadnie - mają stać równolegle przy zewnętrznej krawędzi chodnika. Ponad to obowiązek posiadania karty rowerowej w przypadku osób poniżej 18. roku życia (lub prawo jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T). Dzieci w wieku do 10 lat mogą poruszać się tylko w strefie zamieszkania i pod opieką osoby dorosłej. Takie zasady poruszania się hulajnóg elektrycznych na drogach publicznych obowiązują od 20 maja. Regulują niejasny do tej pory status użytkowników tych środków transportu, którzy byli traktowani bardziej jak piesi, choć niektóre e-hulajnogi mogą osiągać szybkość skutera. Teraz zostały zdefiniowane jako pojazd. UTO - Urządzenie Transportu Osobistego.