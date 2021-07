Od dziś obowiązuje nowy rozkład jazdy pociągów na odcinku Białystok - Ełk

Zmiana weszła w życie 26 lipca. Od tego dnia pociąg odjeżdżający z Ełku o godz. 17.16, wyjeżdża do Białegostoku wcześniej o 21 minut, czyli o godz. 16.49. W przypadku składu startującego do tej pory ze stolicy woj. podlaskiego o godz. 17.20 do Ełku, zmiany są niewielkie, bo od 1 do 3 minut.

Jak tłumaczy przewoźnik, jest to zmiana wtórna, spowodowana zmianą rozkładu jazdy pociągów spółki PKP Intercity na stacji w Olsztynie.

- W związku z tym, POLREGIO musiało dostosować godziny kursowania swoich dwóch pociągów do/z Ełku - informuje Renata Gerasimiuk z Podlaskiego Zakładu POLREGIO.

Przypomina, że dokładne rozkłady jazdy udostępniane są w gablotach na stacjach i przystankach osobowych. Informacje można uzyskać także w kasach biletowych, pod numerem telefonu infolinii POLREGIO 703 20 20 20 (czynnej całą dobę) oraz w wyszukiwarce internetowej m.in. na stronach internetowych: polregio.pl i portalpasazera.pl