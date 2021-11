Od zaburzeń koncentracji i zwłóknienia płuc po depresję. Jakie są najczęstsze skutki COVID-19?

Jakie są najczęściej zgłaszane przez pacjentów skutki COVID-19? Dotyczą one różnych sfer: neurologicznej, psychicznej, oddechowej, ruchowej, skórnej itd. Mogą utrzymywać się krócej lub dłużej. Aby zobaczyć, z jakimi skutkami przechorowania COVID-10 borykają się pacjenci, przejdź do kolejnych zdjęć!

Według badań nad długoterminowymi skutkami choroby, opublikowanych w czasopiśmie JAMA Network Open, co najmniej 50% osób, które przeszły COVID-19, doświadcza różnych problemów ze zdrowiem fizycznym i psychicznym.

Artykuł "Short-term and Long-term Rates of Postacute Sequelae of SARS-CoV-2 Infection. A Systematic Review" opublikowany został 13 października w JAMA Network. To duży przegląd 57 badań obejmujących ponad 250 000 osób z kilkunastu krajów, które przeżyły COVID-19. Celem analizy była odpowiedź na pytanie, jakich krótkoterminowych oraz długoterminowych skutków COVID-19 doświadczają pacjenci. Wszystkie wymienione w badaniach skutki COVID-19 z ich procentową częstością występowania wymieniamy w galerii zdjęć.

Zgodnie z założeniami naukowców, krótkoterminowe skutki COVID-19 to takie, które trwają od 1 do 2 miesięcy od potwierdzenia zakażenia. Skutki utrzymujące się od 2 do 5 miesięcy określone zostały jako "średnioterminowe", a trwające powyżej 6 miesięcy - jako "długoterminowe". Przeczytaj też: