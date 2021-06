Ogromne scalanie gruntów w gminie Jaświły za unijne fundusze

Prace geodezyjne mają potrwać do października 2022 r., a prace drogowe do konca maja 2023 r.

Przypomnijmy, że scalanie gruntów polega na wydzielaniu nowych działek ewidencyjnych, aby doprowadzić do zmniejszenia liczby małych, rozproszonych działek składających się na gospodarstwo oraz do powiększenia średniej wielkości gospodarstw. W województwie podlaskim takie rozproszone gospodarstwa nie należą do rzadkości. Bywa, że jeden gospodarz ma grunty na terenie np. dwóch wsi.

Na danym obszarze, obejmującym wieś, albo kilka wsi, musi się zebrać grupa rolników – co najmniej połowa, ale im więcej tym lepiej - którzy zgadzają się na wymianę i łączenie gruntów. Oczywiście za każdym razem brane są pod uwagę klasa gleby, kształt działki. A to po to, żeby mieć działkę w jednym miejscu.

Przy tzw. szachownicy gruntów działki należące do poszczególnych gospodarstw rolnych są niewielkie powierzchniowo i są rozrzucone na dużym obszarze. Bywają one zlokalizowane w znacznej odległości od gospodarstwa oraz pomiędzy działkami należącymi do innych gospodarstw. Powoduje to znaczny wzrost czasochłonności zabiegów agrotechnicznych, utrudnia mechanizację i transport plonów, a przez to zwiększa koszty prac polowych. Szachownica gruntów powstaje przede wszystkim wskutek podziałów macierzystych działek w sposób powodujący powstawanie wielu parceli o szerokości niewspółmiernej do ich długości.