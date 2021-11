Ostateczny wyrok: 15 lat więzienia za zabójstwo mieszkanki Hajnówki sprzed ćwierć wieku. Sąd Najwyższy oddalił kasację obrony Izabela Krzewska

Proces był poszlakowy, a podejrzany zatrzymany 23 lata od zbrodni. Ale zdaniem podlaskich sądów obu instancji, wszystkie poszlaki łączą się ze sobą w nierozerwalny łańcuch, który prowadzi do jedynego słusznego wniosku: to Dariusz K. brał udział w zabójstwie. Oskarżony nigdy nie przyznał się do winy. W drodze do oczyszczenia go z zarzutów obrona składała apelacje, a następnie kasacje do Sądu Najwyższego. Żadna nie przyniosła skutku.