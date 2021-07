Ostateczny wyrok 25 lat więzienia dla dwóch mężczyzn skazany za zabójstwo białostockiego przedsiębiorcy. Sąd Najwyższy oddalił kasację

Postanowienie SN, które zapadło 8 lipca, formalnie kończy sądową batalię w sprawie zbrodni, do której doszło ponad cztery lata temu w Białymstoku.

Tomasz J. i Patryk B. zostali oskarżeni o uprowadzenie młodego przedsiębiorcy z Białegostoku oraz dokonanie jego zabójstwa w związku z rozbojem. Zdaniem prokuratury sprawcy zaplanowali, że uprowadzą pokrzywdzonego i zabiorą mu samochód. Mężczyźni zaatakowali ofiarę 25 stycznia 2017 r., wywieźli za miasto, gdzie brutalnie zamordowali poprzez zadanie kilkunastu ciosów nożem m.in. w tułów, klatkę piersiową i brzuch. Po dokonaniu zbrodni ukryli zwłoki 27-letniego Dawida w rowie w pobliżu rzeki Narew i uciekli za granicę luksusowym BMW denata.

Proces od początku był poszlakowy, a oskarżeni konsekwentnie zaprzeczali, że mają związek ze śmiercią białostoczanina. Choć - wbrew prokuraturze - sądy obu instancji uznały, że nie ma dowodów, że uprowadzili i więzili Dawida - co do jednego nie miały wątpliwości: to Tomasz J. i Patryk B. zabili 27-latka, a zbrodnia miała tło rabunkowe.