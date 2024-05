Ostatnie przymrozki spowodowały straty w sadach i ogrodach. W woj. podlaskim sytuacja nie jest tragiczna, ale straty również będą

Przymrozki duże straty spowodowały w plantacjach truskawek. Magdalena Danowska z gospodarstwa "Danówka" z powiatu łomżyńskiego mówi, że straty w uprawie truskawek przekroczą 50%.

Już przed tymi ostatnimi dwoma dniami, co było przymrozki, to kwiaty już były czarne. To praktycznie jest zmrożone. Myślę, że więcej jak 50% truskawek będzie mniej. Tym bardziej, że te pierwsze truskawki, które zmarzły one zawsze są największe, najładniejsze. Strata przez ten mróz będzie duża - przekazuje pani Magdalena.