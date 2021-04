Ostrzeżenie IMGW pierwszego stopnia przed silnym wiatrem w woj. podlaskim 22.04.2021

IMGW-PIB OSTRZEGA: WIATR/1 podlaskie (9 powiatów) od 15:00/22.04 do 20:00/22.04.2021 prędkość 20-35 km/h, porywy do 75 km/h, W i NW. Dotyczy powiatów: augustowski, grajewski, kolneński, Łomża, łomżyński, moniecki, sejneński, suwalski i Suwałki.

Prognozuje się wystąpienie wiatru o średniej prędkości od 20 km/h do 35 km/h, w porywach do 75 km/h, z W i NW.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska to 80 procent. Ostrzeżenie obowiązuje od godz. 15:00 dnia 22.04.2021 do godz. 20:00 dnia 22.04.2021

PROGNOZA POGODY WOJ. PODLASKIE - 22.04.2021

Ważność: od godz. 13:30 dnia 22.04.2021 do godz. 19:30 dnia 22.04.2021

Po południu i wieczorem zachmurzenie duże oraz umiarkowane. Przelotne opady deszczu,lokalnie także deszczu ze śniegiem i krupy śnieżnej. Możliwe także lokalne burze. Temperatura maksymalna od 8°C do 11°C. Wiatr na ogół umiarkowany, okresami dość silny,

w porywach do 55 km/h, południowo-zachodni i zachodni. W czasie burz lub w strefie silnie wypiętrzonych chmur kłębiastych możliwe porywy do 60-75 km/h.

Ważność: od godz. 19:30 dnia 22.04.2021 do godz. 19:30 dnia 23.04.2021