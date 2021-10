Oszuści udawali pracownika banku i policjanta. 21-latek z powiatu bielskiego o mało nie stracił 17 tysięcy złotych

- Apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności przy podejmowaniu wszelkich decyzji finansowych! Pracownicy banków nigdy nie żądają od klientów podania loginu, hasła do konta ani tym bardziej kodów autoryzacyjnych - przypomina podlaska policja.

Każdy telefon od osoby podającej się za pracownika banku, która proponuje zainstalowanie oprogramowania na telefonie lub komputerze, jest telefonem od oszustów. A ci nie odpuszczają i próbują różnych metod, by wyłudzić pieniądze.

Przykład? W poniedziałek do bielskich policjantów zgłosił się 21-letni mieszkaniec powiatu. Mężczyzna powiedział mundurowym o próbie oszustwa. Na wyświetlaczu jego telefonu pojawił się numer infolinii banku. W słuchawce usłyszał mężczyznę podający się za pracownika banku, który poinformował go, że ktoś próbował zaciągnąć pożyczkę na jego koncie. Dzwoniący zaoferował pomoc przy zabezpieczeniu oszczędności. Miała w tym pomóc aplikacja do zdalnej obsługi telefonu. 21- latek, nie rozłączając się, wykonywał wszystkie polecenia oszusta.