Oszustwa internetowe. Bielscy policjanci postawili podejrzanej 30 zarzutów związanych ze sprzedażą w sieci ekspresów do kawy OPRAC.: Izabela Krzewska

Według śledczych mieszkanka woj. mazowieckiego wyłudziła blisko 6 tysięcy złotych. Według policji, w tym procederze pomagał jej 27-letni znajomy z Mazowsza KPP Bielsk Podlaski Zobacz galerię (3 zdjęcia)

Podejrzana to 24-letnia mieszkanka woj. mazowieckiego, a pokrzywdzeni Podlaskiego i innych części kraju. Według śledczych kobieta nieuczciwie wzbogacała się na handlu w sieci ekspresami do kawy, ale wyłudzała też kody blik. Właśnie usłyszała kolejne zarzuty. W sumie jest ich już 30. Grozi jej za to do 8 lat pozbawienia wolności.