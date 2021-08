Oszustwo na zdalny pulpit. Ofiarami przestępców coraz młodsi. 24-latka straciła 60 tysięcy złotych

Nie instalować oprogramowania do zdalnej obsługi pulpitu. Nie podawać przez telefon danych swoich lub konta osobom podającym się za pracowników banku bez ich weryfikacji w biurze obsługi klienta. Nie udostępniać osobom trzecim danych do konta, logowania i kodów jednorazowych. Zachować szczególną ostrożność przy atrakcyjnych inwestycjach. A przede wszystkim - zachować zdrowy rozsądek i szczególną ostrożność. O to apeluje policja. Bo oszuści nie odpuszczają i posługują się różnymi metodami, aby szybko zdobyć pieniądze. Ich ofiarami padają coraz młodsze osoby. W ostatnich dniach przestępcy, działając metodą "na zdalny pulpit", oszukali 24-letnią suwalczankę.

