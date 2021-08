Otwarte kąpieliska w woj. warmińsko-mazurskim. Czy wiesz, które kąpieliska są otwarte 7.08.2021?

Kąpielisko to doskonałe miejsce na aktywny odpoczynek z bliskimi.

Które kąpieliska w województwie warmińsko-mazurskim są otwarte 7.08.2021? Oficjalnie w Polsce sezon kąpielowy trwa od 1 czerwca do 30 września. Mimo to terminy funkcjonowania poszczególnych kąpielisk się różnią. Czy wiesz, kiedy są otwarte konkretne kąpieliska w województwie warmińsko-mazurskim w 2021 roku? Zweryfikujesz tu stan wody oraz temperaturę. Podajemy również informacje na temat godzin otwarcia czy dodatkowych atrakcji.

Kąpielisko Nr 2 Plaża Miejska Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 25/06/2021 - 1/09/2021

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 6.08.2021 Temperatura powietrza: 13°C Temperatura wody: 22°C Prędkość wiatru: 1 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2020 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 2.08.2021

Godziny otwarcia: 10:00 - 18:00

Adres:

Olsztyn, Kapitańska 23

Olsztyn

warmińsko-mazurskie

Olsztyn, Kapitańska 23 Olsztyn warmińsko-mazurskie Akwen: Jezioro Ukiel

Długość lini brzegowej: 170m Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, strefa na plaży do rekreacji i sportu, na kąpielisku jest pomost, molo, punkt czerpania wody, dostępne dla osób niepełnosprawnych, kosze na śmieci, toaleta, natryski, przebieralnie, maszt z flagą wopr, ratownik, miejsce do kąpieli dla dzieci, miejsce na plaży dla dzieci, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko Nr 1 Plaża Miejska Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 25/06/2021 - 1/09/2021

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 6.08.2021 Temperatura powietrza: 13°C Temperatura wody: 22°C Prędkość wiatru: 1 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2020 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 2.08.2021

Godziny otwarcia: 10:00 - 18:00

Adres:

Olsztyn, Kapitańska 23

Olsztyn

warmińsko-mazurskie

Olsztyn, Kapitańska 23 Olsztyn warmińsko-mazurskie Akwen: Jezioro Ukiel

Długość lini brzegowej: 76m Dodatkowe informacje: wyróżnienia, wyznaczona strefa w wodzie, strefa na plaży do rekreacji i sportu, na kąpielisku jest pomost, molo, możliwość cumowania sprzętu wodnego, punkt czerpania wody, dostępne dla osób niepełnosprawnych, kosze na śmieci, toaleta, natryski, przebieralnie, maszt z flagą wopr, ratownik, miejsce do kąpieli dla dzieci, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko Skanda Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 25/06/2021 - 1/09/2021

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 6.08.2021 Temperatura powietrza: 13°C Temperatura wody: 22°C Prędkość wiatru: 1 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2020 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 2.08.2021

Godziny otwarcia: 10:00 - 18:00

Adres:

Olsztyn, Plażowa

Olsztyn

warmińsko-mazurskie

Olsztyn, Plażowa Olsztyn warmińsko-mazurskie Akwen: Jezioro Skanda

Długość lini brzegowej: 25m Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, strefa na plaży do rekreacji i sportu, na kąpielisku jest pomost, molo, wydzielone miejsca na grill/ognisko, dostępne dla osób niepełnosprawnych, kosze na śmieci, toaleta, przebieralnie, maszt z flagą wopr, ratownik, miejsce do kąpieli dla dzieci, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko: Kalwa Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 1/07/2021 - 31/08/2021

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 6.08.2021 Temperatura powietrza: 16°C Temperatura wody: 20°C Prędkość wiatru: 4 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2019 - Nowe kąpielisko 🆕

Data badania: 28.07.2021

Godziny otwarcia: 10:00 - 18:00

Adres:

Pasym, Polna 83

Pasym

warmińsko-mazurskie

Pasym, Polna 83 Pasym warmińsko-mazurskie Akwen: Jezioro Kalwa

Długość lini brzegowej: 70m Dodatkowe informacje: teren ogrodzony, wyznaczona strefa w wodzie, na kąpielisku jest pomost, molo, możliwość cumowania sprzętu wodnego, wydzielone miejsca na grill/ognisko, punkt czerpania wody, kosze na śmieci, toaleta, przebieralnie, maszt z flagą wopr, ratownik, miejsce do kąpieli dla dzieci, miejsce na plaży dla dzieci, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko Nr 2 Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 19/06/2021 - 29/08/2021

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 6.08.2021 Temperatura powietrza: 21°C Temperatura wody: 22°C Prędkość wiatru: 2 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2020 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 3.08.2021

Godziny otwarcia: 10:00 - 18:00

Adres:

Ostróda, Piaskowa

Ostróda

warmińsko-mazurskie

Ostróda, Piaskowa Ostróda warmińsko-mazurskie Akwen: Jezioro Sajmino

Długość lini brzegowej: 99m Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, strefa na plaży do rekreacji i sportu, na kąpielisku jest pomost, molo, punkt czerpania wody, kosze na śmieci, toaleta, natryski, przebieralnie, maszt z flagą wopr, ratownik, miejsce do kąpieli dla dzieci, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

