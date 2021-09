Panderoza w Janowie. 30 lat temu powstała najsłynniejsza podlaska dyskoteka. Dziś to miejsce-legenda. Zobacz, jak się tam bawiono [ZDJĘCIA] eb/ska

To było miejsce kultowe. 30 lat temu, w Janowie niedaleko Korycina, powstała pierwsza prywatna dyskoteka w Polsce. Kto tam bywał, ten pamięta i wie, czym był wówczas ten klub. Na tamte czasy to było jedyne takie miejsce w kraju. To tu swoje kariery zaczynało wiele zespołów disco polo. Dziś to miejsce-legenda. A my dotarliśmy do zdjęć z dyskotek sprzed lat. Wykonanych aparatami analogowymi. To były czasy.