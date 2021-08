Paraolimpiada Tokio 2020. Rafał Czuper krok od mistrzostwa i złotego medalu.

O złoto zawodnik Startu Białystok zagra z odwiecznym swoim rywalem Francuzem Fabienem Lamiraultem.

Polak w drodze do finału rozegrał cztery spotkania. W grupie łatwo pokonał Rosjanina i Hiszpana po 3:0. Ćwierćfinałowy mecz Rafała Czupera nie był już dla Polaka „spacerkiem”. Jego rywalem w walce o półfinał był Czech Jiri Suchanek. Pierwsze dwa sety były popisem naszego tenisisty stołowego. Wygrał w nich do 6 i 4. Problemy zaczęły się w trzeciej partii, gdy Czech uzyskał przewagę wygrywając do 7. W kolejnym secie Suchanek prowadził już 8:6. Czuper doprowadził do wyrównania 9:9 i wygrał dwie ostatnie wymiany. Także wynikiem 3:1 w setach zakończył się mecz półfinałowy z Koreańczykiem Park Jin Cheul.

– Po raz pierwszy na tych igrzyskach jestem mega zadowolony nie tylko z wyniku, ale i z gry. Wcześniej były tylko wyniki – mówił w telewizyjnym wywiadzie dla TVP Sport Rafał Czuper przed finałem. – Wiele razy powtarzałem, że lubię iść do przodu. Teraz mam szansę, która może się już nie powtórzyć – dodał tenisista stołowy Startu Białystok paraolimpijczyk Rafał Czuper.