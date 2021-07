Passat uderzył w drzewo. Pijani bracia uciekli. Jeden był poszukiwany

We wskazanym miejscu policjanci zauważyli rozbity pojazd marki VW Passat. Nie było przy nim żadnych osób. Funkcjonariusze, wraz ze strażakami OSP, rozpoczęli sprawdzanie pobliskiego terenu. W krzakach znaleźli dwóch kompletnie pijanych mężczyzn, którzy przyznali się, że to oni jechali tym passatem. Byli to bracia w wieku 27 i 33 lat mieszkający na terenie gminy Stare Juchy. Nie wymagali pomocy lekarskiej.