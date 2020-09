Paznokciowe faszyn from Raszyn. Zobaczcie najbardziej dziwne pomysły na manicure (ZDJĘCIA)

To są dopiero pazury! Przeszukaliśmy internet wzdłuż i wszerz, by znaleźć najbardziej dziwne, oryginalne albo szalone pomysły na manicure. Widząc niektóre pomysły zastanawialiśmy się, jak ich właścicielki radzą sobie w codziennych czynnościach. Kliknij w galerię i zobacz paznokciowe faszyn from Raszyn.

Paznokcie podświetlane lampkami LED, w kształcie lodów, mózgu, kredek, zębów, inspirowane... pleśnią. Zaskoczeni? To tylko kilka pomysłów na bardzo oryginalny manicure. Wybraliśmy najdziwniejsze zdobienia paznokci, jakie kiedykolwiek widzieliśmy. Zastanawiając się przy tym, czy z takim manicure można cokolwiek robić? Zobacz galerię (48 zdjęć) Co ciekawe, niektóre zdobienia zostały wykonane w renomowanych salonach kosmetycznych. Przykładowo pomysł na LED-y manicure narodził się w salonie Unistella w Korei Południowej. Wyobraźnia właścicielki firmy nie zna granic. Park Eunkyung przyczepiła do paznokcie świecące lampki w kształcie diamentów. To nie było proste! Najpierw przykleiła tipsa, w którym zrobiła dziurkę, aby przełożyć przez nią małe lampki. W ten sposób przez bardzo długi czas będą się trzymać w jednym miejscu i nie odpadną. Z mie­sią­ca na mie­siąc w sie­ci po­ja­wia się co­raz wię­cej dzi­wacz­nych pro­po­zy­cji sty­li­za­cji pa­znok­ci. Sa­lo­ny prze­ści­ga­ją się w kre­owa­niu, a efek­tem te­go wy­ści­gu są praw­dzi­we cu­da lub totalne paznokciowe faszyn from raszyn!