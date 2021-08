Perseidy 2021. Kulminacja, czyli noc spadających gwiazd już z 12 na 13 sierpnia. Gdzie obserwować i jak fotografować Perseidy?

Noc spadających gwiazd 2021. Kiedy oglądać Perseidy?

Perseidy przyciągają uwagę nie tylko tych, którzy z pasją wpatrują się w niebo, ale także tych, którzy na co dzień nie bardzo interesują się takimi zjawiskami. Wszystko przez to, że są bardzo regularne, a zarazem łatwe do obserwowania, zwłaszcza w tzw. noc spadających gwiazd.

Perseidy to tak naprawdę rój meteorów, który występuje co roku między 17 a 24 sierpnia. Maksimum roju, czyli moment, w którym obserwacje są najbardziej owocne, ma miejsce między 12 i 13 sierpnia. To właśnie nazywamy nocą spadających gwiazd, ponieważ Perseidy wyglądają właśnie jak spadające gwiazdy.

Jeśli w nocy z 12 na 13 sierpnia masz inne zajęcia niż patrzenie w niebo, zerknij w nie nieco wcześniej lub później, bowiem szczyt aktywności Perseidów przypada między 9 a 14 sierpnia.