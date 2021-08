Petanka. Białostocki Klub Petanque czwartą drużyną w Polsce. Medal był blisko Mariusz Klimaszewski

Czwarte miejsce, pierwsze poza podium, to jedno z najgorszych lokat dla sportowców. Jednak w przypadku Białostockiego Klubu Petanque ta lokata wywalczona w mistrzostwach Polski to historyczny sukces i powód do dumy.