Petanque. Błażej Twardowski wicemistrzem świata juniorów w strzale precyzyjnym

Konkurencja strzału precyzyjnego w petanque polega na oddaniu rzutów kulą z czterech odległości do pięciu ustawień. W eliminacjach Błażej Twardowski uzyskał 41 punktów i z siódmego miejsca awansował do ćwierćfinału. W walce o półfinał Polak spotkał się z zawodnikiem Maroka Anasem Arora. Rywal na początku pojedynku uzyskał przewagę, ale Twardowski konsekwentnie powiększał swój dorobek punktowy, by na finiszu wyprzedzić Marokańczyka, wygrywając 34:32. Dodajmy, że Błażej wytrzymał tę próbę nerwów mając na swoim koncie żółtą kartkę otrzymaną we wstępnej fazie meczu. Druga żółta oznaczałaby dyskwalifikację.

Półfinał miał podobny przebieg do meczu z Marokańczykiem. Na początku wygrywał Hiszpan Yuan Escachio Alarcon, ale Błażej, jak cień podążał za rywalem, by na czwartej i piątej figurze wyprzedzić przedstawiciela gospodarzy. 28:27 dla Polaka i awans do finału – pierwszego w historii polskiej petanki w mistrzostwach świata.