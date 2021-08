Pięć milionów z NFOŚiGW na rozbudowę systemu przeciwpożarowego w Biebrzańskim Parku Narodowym

– Pożary to jedno z najważniejszych i najtrudniejszych wyzwań w ochronie przyrody Biebrzańskiego Parku Narodowego, a szczególnie niebezpieczne są wiosenne pożary w ekosystemach nieleśnych, które trawią najcenniejsze siedliska torfowisk. Walka z ogniem wymaga odpowiedniego wyposażenia i sprzętu, bardzo kosztownego, dlatego tak ważna jest dla nas dotacja przyznana przez NFOŚiGW na jego zakup. Mam nadzieję, że system, który będziemy budowali rzeczywiście przyczyni się do skutecznej walki z pożarami - zapewnił dyrektor BbPN Artur Wiatr i dodał: - Jeśli natomiast powstanie jakiekolwiek zarzewie ognia szybko zostanie zidentyfikowane, a my będziemy mogli podjąć błyskawiczne działania.