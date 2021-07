Piękne podlaskie wiejskie chaty i tradycyjne ogrody. Co za klimat! Takie cuda tylko w naszym regionie (zdjęcia)

Chata ze wsi Żery Czubiki wybudowana w drugiej połowie XIX wieku z bali, o konstrukcji węgłowej, przykryta czterospadowym dachem słomianym. Budynek szerokofrontowy, wewnątrz podział na trzy izby mieszkalne, sień i komorę. Wystrój wnętrza nawiązuje do wyposażenia domów chłopstwa podlaskiego z końca XIX wieku

Nietypowe i nieoczywiste atrakcje turystyczne w regionie. To warto zobaczyć

Chata dworkowa z Zarąb /k. Siemiatycz/ wybudowana w 1840 r. Stanowi przykład powszechnie występującego w XIX i w początku XX w. budynku mieszkalnego szlachty zagrodowej. Budynek posadowiony na planie prostokąta, szerokofrontowy, z gankiem pośrodku ściany wzdłużnej, kryty czterospadowym dachem ze słomy. W czterech pomieszczeniach mieszkalnych zaprezentowano wyposażenie kuchni, alkierza, garderóbki oraz komory z lat 50-tych i 60-tych XX wieku. Sąsiednie pomieszczenia dworku to pokój oraz alkierz z wyposażeniem z okresu 20-lecia międzywojennego.

Chałupa wielofunkcyjna – jednotraktowa z Sak /k. Bielska Podlaskiego/ wybudowana w XIX w. posadowiona na planie prostokąta szczytem do drogi. Budynek z bali w narożach zwęgłowanych. Dach czterospadowy z przyczółkiem od strony drogi, kryty słomą. We wnętrzu mieści się komora, sień robocza przelotowa, izba mieszkalna oraz pomieszczenie dla zwierząt. Wystrój wnętrza przystosowany do pierwotnej funkcji.