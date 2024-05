Piknik z Żubrami w Kopnej Górze. Zwiedzanie Zagrody Pokazowej Żubrów i inne atrakcje. Zobacz zdjęcia

Piknik w Kopnej Górze

Żubr był głównym bohaterem wczorajszej imprezy w Kopnej Górze. „Piknik z żubrami” to element obchodów 100-lecia działalności Lasów Państwowych. Było to prawdziwe święto leśników. W Kopnej Górze mieszkańcy regionu i turyści mieli okazję do zapoznania się z pracą leśnika i odwiedzenia Zagrody Pokazowej Żubrów.