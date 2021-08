Piknik Zdrowotny w Supraślu. Były darmowe badania, porady lekarzy i dietetyków oraz szczepienia przeciwko COVID-19

- Na festynie profilaktycznym zorganizowanym przez Podlaski Oddział Wojewódzki NFZ spotykamy się w Supraślu, żeby zwrócić uwagę mieszkańców regionu, kuracjuszy i turystów na zadbanie o własne zdrowie po miesiącach pandemii - mówił Maciej Bogdan Olesiński, dyrektor Podlaskiego Oddziału NFZ. - Podczas dzisiejszego wydarzenia wszyscy goście naszego biało-niebieskiego miasteczka NFZ poznają szczegóły Programu Profilaktyka40PLUS - jednego z filarów Polskiego Ładu. To również najlepsza okazja do tego, by zweryfikować stan swojego zdrowia, codzienne nawyki i zacząć wprowadzać w tych obszarach pozytywne zmiany.

Odwiedzający miasteczko NFZ mieli okazję, aby skorzystać z szerokiej oferty zaproponowanej przez NFZ: można było wykonać podstawowe badania diagnostyczne, skorzystać z konsultacji lekarskich, zaplanować zdrową dietę przy wsparciu psychodietetyka, a nawet poćwiczyć wspólnie z trenerką. Przygotowano również strefę wsparcia informatycznego, gdzie można było potwierdzić Profil Zaufany, wyrobić EKUZ, aktywować Internetowe Konto Pacjenta, uzyskać pomoc w wypełnieniu ankiety Profilaktyka40PLUS.