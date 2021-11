Piłkarze Jagiellonii do Wrocławia jadą po zwycięstwo i z sękaczami

Do stolicy województwa dolnośląskiego pojedzie ok. tysiąca podlaskich sękaczy.

– To nie tylko dobry pomysł na promocję naszych produktów i całego województwa podlaskiego, ale też świetny sposób, żeby podtrzymać dobre relacje między kibicami Jagiellonii Białystok i Śląska Wrocław – powiedział marszałek Artur Kosicki.

Agnieszka Syczewska podkreśliła, że tego rodzaju inicjatywa to także promocja turystyczna regionu.

– Liczymy, że poczęstunek zachęci do odwiedzin województwa podlaskiego, być może już przy rewanżowym spotkaniu Jagiellonii ze Śląskiem, wiosną tutaj w Białymstoku. Piłka nożna stwarza doskonałą okazję do odwiedzin, poznawania innych miast, innych regionów, rozwoju turystycznego. Zachęcamy do tego, żeby mieszkańcy Wrocławia pojawili się w Podlaskiem, odkrywali smaki naszego regionu, nie tylko te słodkie – powiedziała prezes zarządu Jagiellonii Białystok.