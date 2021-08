Pisz. Miasto pogrążone w żałobie po śmierci Ernesta Banacha. 14-latek zginął ratując dwójkę żeglarzy [ZDJĘCIA]

W związku ze śmiercią Ernesta Banacha, który poświęcił życie ratując inne osoby, ogłaszam okres żałoby na terenie miasta Pisz w okresie od dnia 11 sierpnia 2021 do dnia 13 sierpnia (godz. 12) - informuje Andrzej Szymborski, burmistrz Pisza.

Na znak żałoby w maszcie przed budynkiem UM w Piszu opuszcza się flagę do połowy masztu z jednoczesnym przewiązaniem jej kirem

W okresie żałoby zaleca się odwołanie wszystkich imprez o charakterze rozrywkowym

Tragiczne zdarzenie miało miejsce we wtorek 10 sierpnia na rzece Pisie. Żaglówka zahaczyła o linie wysokiego napięcia i dwie płynące nią osoby wpadły do wody. 14-letni Ernest rzucił się na pomoc, by je ratować. Prawdopodobnie został śmiertelnie porażony prądem, ale tę hipotezę potwierdzi jeszcze sekcja zwłok.

Mężczyźni płynący łódką w stanie ciężkim trafili do szpitala. Prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci oraz spowodowania wypadku w ruchu wodnym.