Pisz. Złodzieje kradli metalowe elementy z nieużywanego hotelu. Zostali zatrzymani na gorącym uczynku [ZDJĘCIA]

Szybka reakcja piskich policjantów umożliwiła zatrzymanie na gorącym uczynku trzech sprawców zniszczenia i kradzieży mienia. Funkcjonariusze otrzymali zgłoszenie, że w nieużytkowanym hotelu, na terenie gminy Pisz, słychać odgłosy tłuczonego szkła oraz widać, jak ktoś świeci latarką. Zdarzenie to miało miejsce w niedzielę (18 kwietnia br.) po godz. 20.00.

We wskazanym budynku policjanci zauważyli dwóch młodych mężczyzn. Jeden z nich siekierą uderzał w podłogę, a drugi wyrywał z niej miedziane rury. Obaj byli bardzo zaskoczeni obecnością policjantów. Funkcjonariusze ustalili, że są to mieszkańcy gminy Pisz w wieku 21 i 24 lat.

W trakcie wykonywania czynności z udziałem tych dwóch młodych mężczyzn policjanci w dalszym ciągu słyszeli odgłosy uderzeń młotem dochodzące z wnętrza hotelu. Po dokładnym sprawdzeniu obiektu funkcjonariusze znaleźli jeszcze jednego mężczyznę, który schował się za ścianą w pomieszczeniach piwnicznych. Był to 21-letni mieszkaniec Pisza, u którego w saszetce policjanci ujawnili zawiniątko z białym proszkiem. Wstępne badanie testerem wykazało, że jest to amfetamina. Wszyscy trzej mężczyźni zostali zatrzymani i trafili do policyjnego aresztu.