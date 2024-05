PKO Białystok Półmaraton 2024. Bieg Śniadaniowy. Zobacz zdjęcia

PKO Białystok Półmaraton 2024. Bieg śniadaniowy zdjęcia

- Bieg Śniadaniowy jest na totalnym luzie. Nie ma tutaj pomiaru czasu i rywalizacji, a jego trasę można pokonać w dowolny sposób, niekoniecznie biegnąc – mówi Grzegorz Kuczyński, prezes Fundacji „Białystok Biega”.

PKO Białystok Półmaraton to największa impreza biegowa w Polsce Wschodniej zaliczana do Korony Polskich Półmaratonów. W pierwszej edycji zawodów w 2013 roku wzięło udział 600 osób. W tym roku na liście startowej jest ponad 6,5 tysiąca, którzy przyjechali do Białegostoku z całej Polski.

Zobacz zdjęcia biegaczy na trasie Biegu Śniadaniowego 2024: