PKP ogłosiło przetarg na budowę nowych peronów na stacjach Kleszczele i Suchowolce

- Przebudowa peronów w Kleszczelach i Suchowolcach to kolejna inwestycja na Podlasiu, której celem jest likwidacja wykluczenia komunikacyjnego i zapewnienie lepszego dostępu do kolei mieszkańcom mniejszych miejscowości. Wszystko to dzięki Programowi Przystankowemu, w ramach którego polski rząd przeznaczy do 2025 roku miliard zł na budowę i modernizację przystanków – mówi Andrzej Bittel, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury, pełnomocnik rządu ds. przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu.

W Kleszczelach lokalizacja przystanku bliżej drogi krajowej (nr 66) i przejazdu kolejowo-drogowego skróci dostęp do pociągów podróżnym dojeżdżającym do kolei samochodami. Nowy wyższy peron ułatwi wsiadanie i wysiadanie. Przewidziano na nim wiatę, ławki, czytelne oznakowanie i tablice informacyjne. Jasne, energooszczędne oświetlenie LED zapewni lepszą orientację także po zmroku. Osobom o ograniczonej możliwości poruszania dostęp do pociągów ułatwi pochylnia. Na potrzeby rowerzystów ustawione zostaną stojaki rowerowe.