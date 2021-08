Plaga szerszeni w Podlaskiem. Strażacy interweniowali już prawie 300 razy (zdjęcia)

Strażacy w tym roku mają pełne ręce roboty w związku z usuwaniem gniazd szerszeni. Do 13 sierpnia tego roku interweniowali 291 razy. W analogicznym okresie w zeszłym roku takich spraw było 128. Z kolei w całym 2020 roku, 304.

Co należy zrobić, jeśli zobaczymy gniazdo szerszeni w bezpośredniej okolicy siedzib ludzkich?

- Jeżeli zagrożenie występuje na terenie prywatnym to właściciel terenu, to według prawa powinien sam usunąć zagrożenie. Może również skorzystać z firmy świadczącej usługi w zakresie usuwania gniazd i rojów owadów. W przypadku, gdy teren, na którym znajduje się gniazdo szerszeni należy do gminy, to trzeba ten fakt zgłosić straży miejskiej lub biurze obsługi danej gminy, a następnie podać miejsce usytuowania i obiekt, którego zdarzenie dotyczy. Należy również sprawdzić, czy w okolicy nie znajdują się postronne osoby. W przypadku zaobserwowania szerszeni w budynkach użyteczności publicznej najlepiej jest wezwać profesjonalną firmę oferującą zwalczanie owadów. Można również powiadomić odpowiednie służby publiczne - mówi mł. kpt. Maciej Stefaniak z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku.