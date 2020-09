Plantacja konopi pod Hajnówką, amfetamina i marihuana. Dwóch mężczyzn zatrzymanych (zdjęcia)

W związku ze zdarzeniem zostało zatrzymanych dwóch mieszkańców Hajnówki.

- Ustalenia policjantów wskazywały, że plantacja należy do 34-latka. Dodatkowo, w pojeździe użytkowanym przez mężczyznę, mundurowi znaleźli niewielką ilość suszu roślinnego. Drugi zatrzymany to 33-latek posiadał przy sobie foliowe torebki z zawartością białego proszku. Natomiast, podczas przeszukania mieszkania, mundurowi znaleźli 5 gramów suszu roślinnego. Badania narkotesterem wykazały, że zabezpieczone substancje to amfetamina i marihuana