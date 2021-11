PlusLiga. Ślepsk Malow Suwałki nie dał rady liderowi. Porażka 0:3 z ZAKSĄ Kędzierzyn-Koźle

Rywale Ślepska Malow byli zdecydowanym faworytem sobotniego spotkania i udowodnili to na parkiecie sięgając po dość łatwe zwycięstwo z suwalczanami.

Już pierwszy set był pod kontrolą ZAKSY, która zdominowała wydarzenia na parkiecie. Gospodarze szybko objęli wysokie prowadzenie i wygrali do 17.

W kolejnym secie podopieczni trenera Andrzeja Kowala próbowali nawiązywać walkę z ZAKSĄ, ale nie potrafili zatrzymać Łukasza Kaczmarka i Kamila Semeniuka. W końcówce Ślepsk Malow zbliżył się do ZAKSY na dwa punkty, nie był jednak w stanie przechylić szalę zwycięstwa na własną korzyść przegrywając i tę partię do 22.

Trzeci set niestety także był bez historii. Po szybkim prowadzeniu gospodarzy 4:0 kędzierzynianie szybko dążyli do zakończenia meczu ostatecznie wygrywając 25:18 i cały mecz 3:0 w setach.

- Zmierzyliśmy się z jedną z najlepszych drużyn w Europie, jednym z głównych faworytów do mistrzostwa Polski i to na trudnym terenie. Zawodnicy ZAKSY zagrali bardzo dobre spotkanie. Oczywiście to żadne usprawiedliwienie naszej gry. Będziemy szukać sposobu jak jeszcze poprawić naszą jakość - powiedział po spotkaniu Paweł Filipowicz libero Ślepska Malow Suwałki.