Podlaska straż graniczna zatrzymała grupę 46 nielegalnych imigrantów z Afganistanu, w tym 11 dzieci

Tylko od stycznia tego roku funkcjonariusze Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej przyłapali 284 osoby, które weszły na terytorium Polski bez stosownych wiz i paszportów. To więcej niż w całym 2020 roku, kiedy to funkcjonariusze zatrzymali 157 osób w 24 grupach. Czy można mówić o fali nielegalnej imigracji? Straż graniczna uspokaja.

- Sytuacja nie jest jeszcze na tyle wymagająca, żeby mobilizować dodatkowe służby czy wprowadzać dodatkowe środki. Monitorujemy wszystko, co dzieje się na granicy, bo widać, że prób nielegalnego przedostania się do naszego kraju jest więcej, ale nie jest to jeszcze sytuacja kryzysowa - uważa mjr Katarzyna Zdanowicz z POSG. Dodaje, że ładna pogoda i wakacje, zawsze sprzyjały nielegalnym wędrówkom przez granicę.