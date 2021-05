Podlaski Dzień Pola - to będzie spotkanie rolników z naukowcami i doradcami. Warto poznać wyniki badań upraw doświadczalnych

Jak przypominają specjaliści z Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, tradycja pola doświadczalnego przy PODR sięga 1948 roku. Doświadczalnictwo polowe od zawsze służy rolnikom do praktycznego zapoznania się z zagadnieniami i problemami uprawy roślin, jest to pomost łączący świat nauki z praktyką rolniczą.

Dlatego PODR w Szepietowie prowadzi wiele doświadczeń polowych, których formuła pozwala na oglądanie ich przez cały rok. Na dziesiątkach poletek doświadczalnych, demonstracyjnych oraz doświadczeniach łanowych są prezentowane i badane nowe odmiany. Stosuje się zasady integrowanej ochrony roślin oparte o prawidłowy płodozmian, zbilansowane nawożenie, odpowiednią gęstość siewu i progi ekonomicznej szkodliwości. Wdrażane i upowszechniane na przestrzeni lat wyniki doświadczeń terenowych były i są warunkiem postępu w produkcji rolnej na Podlasiu. Zainteresowani mogą zapoznać się z prowadzonymi doświadczeniami poprzez udział w czerwcowym wydarzeniu.

Uczestnicy Podlaskiego Dnia Pola, dzięki zdobytej wiedzy będą mogli dokonywać świadomych wyborów odmian roślin uprawnych odpowiednich do produkcji w swoich gospodarstwach. Umożliwi to podniesienie wydajności plonowania co w efekcie korzystnie wpłynie na środowisko naturalne. Zostaną zaprezentowane także doświadczenia uprawowe – ekologiczne, co pozwoli wszystkim zainteresowanym na zapoznanie się z ich wynikami, a w dalszej kolejności uprawie w swoim gospodarstwie.