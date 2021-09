Podlaskie. 24 mln złotych zwiększonego ryczałtu dla szpitali. To kropla w morzu potrzeb - oceniają dyrektorzy

730 mln złotych zwiększonego ryczałtu

O podwyżce ryczałtu PSZ dla szpitali o łącznej sumie 730 mln złotych poinformowali Adam Niedzielski, minister zdrowia i Filip Nowak, p.o. prezes NFZ, podczas Forum Ekonomicznego w Karpaczu.

– Są to dodatkowe środki, niezależne od pieniędzy przeznaczonych do tej pory na wynagrodzenia w systemie ochrony zdrowia – zaznacza Filip Nowak, p.o. prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.

Ryczałt to wynagrodzenie dla szpitali ustalane przez NFZ w umowie, w zależności od rodzaju i liczby świadczeń udzielonych przez konkretną placówkę w poprzednim okresie rozliczeniowym. Ryczałtem objęte są tylko niektóre działy lecznictwa, np. SOR, punkt przyjęć pacjenta, pediatria. Na podstawie umowy z NFZ szpital ma obowiązek udostępnić określoną liczbę łóżek lub kontraktuje określoną liczbę zabiegów. To z góry oszacowana pula. Pozostałe procedury rozliczane są na podstawie tego, co szpital realnie wypracuje w danym roku.