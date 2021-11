Podlaskie. Bez śmiertelnych wypadków, ale prawie 50 pijanych kierowców. Policjanci podsumowali tegoroczną akcję "ZNICZ" (foto, wideo)

Dzień Wszystkich Świętych oraz Zaduszki to tradycyjnie okres, kiedy odwiedzamy groby naszych bliskich. Tegoroczna akcja "ZNICZ" trwała pięć dni: od 29 października do 2 listopada. Każdego dnia około 200 policjantów ruchu drogowego dbało o bezpieczeństwo podróżujących po podlaskich drogach. Odbywało się to z lądu, ale i z powietrza, przy wykorzystaniu drona.