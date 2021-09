Podlaskie. Darmowe zabiegi fizjoterapeutyczne w Krzyżewie. Ruszyły zapisy na Tydzień Profilaktyki Zdrowia [6-10.09]

8 września obchodzić będziemy Światowy Dzień Fizjoterapii. Z tej okazji Centrum Turystyczno–Rehabilitacyjne ZAZ w Krzyżewie organizuje Tydzień Profilaktyki Zdrowia. Od 6 do 10 września 2021 roku można będzie skorzystać z serii darmowych zabiegów.

Na wszystkich chętnych, niezależnie od wieku, czekają m.in magnetoterapia i ultradźwięki, zajęcia z hipoterapii, seans w grocie solnej czy elektroterapia i laser. Zajęcia poprowadzą doświadczeni fizjoterapeuci, instruktorzy, psycholodzy i inni specjaliści pracujący w Centrum Turystyczno–Rehabilitacyjnym ZAZ Krzyżewo.

- Mamy świadomość, że nie wszyscy mogą sobie pozwolić na odpłatne leczenie - mówi Katarzyna Turosieńska, kierownik CTR ZAZ Krzyżewo. - W misji Fundacji „Praca dla Niewidomych”, która prowadzi nasze Centrum i Zakład Aktywności Zawodowej, jest przede wszystkim niesienie pomocy. My tej pomocy udzielamy codziennie 44 niepełnosprawnym osobom, które znalazły u nas pracę. Postanowiliśmy, że Światowy Dzień Fizjoterapii, będzie doskonałą okazją do zrobienia czegoś więcej i zwrócenia uwagi na to, jak ważna jest profilaktyka zdrowia i jakie możliwości daje obecny sprzęt i trendy panujące w dziedzinie fizjo.