Podlaskie diecezje szykują się do organizacji pielgrzymek. Jak będą wyglądały w dobie pandemii? Zobacz wytyczne GIS!

Tegoroczne pielgrzymki nie będą wyglądały tak jak zwykle. Organizatorzy i uczestnicy muszą spełnić wymogi i zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego. Wśród nich jest m.in. ograniczenie liczby pątników do 300 osób (nie wliczając w tę pulę tych, którzy są w pełni zaszczepieni) czy też nocleg w oddzielnych namiotach lub pokojach jednoosobowych. Pątnicy nie rozstaną się też z maseczkami i środkami dezynfekcyjnymi.

Archidiecezja Białostocka

Zalecenia GIS-u nie zniechęcają podlaskich diecezji do organizowania pielgrzymek. Archidiecezja Białostocka zamierza zorganizować trzy tradycyjne piesze pielgrzymki: 3-dniową do Różanegostoku oraz na Jasną Górę i do Wilna.