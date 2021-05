Podlaskie gminy staną do walki o pieniądze za szczepienia. Jak będą zachęcać mieszkańców?

Również poglądy polityczne mogą wpływać na skłonność mieszkańców wybranych gmin do szczepień.

- Mieliśmy badania, które pokazywały, że wyborcy Prawa i Sprawiedliwości są nieznacznie mniej zmotywowani do tego, aby się szczepić niż np. wyborcy Platformy Obywatelskiej czy lewicy - mówi dr Białous. - A jako że w naszym regionie mamy dość silny elektorat konserwatywno-prawicowy, to może to odbić się negatywnie w wyścigu do jak najwyższego wskaźnika zaszczepienia.