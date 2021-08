Podlaskie. Jak wygląda poziom zaszczepienia personelu szpitali? Rozbieżności są duże

Wśród podlaskich szpitali z najwyższym poziomem wyszczepienia pracowników bryluje szpital w Zambrowie. Zaszczepiło się tu 95 proc. personelu.

- Nasi pracownicy zaszczepili się i teraz mamy spokój. Od długiego czasu nie notujemy ognisk w szpitalu - cieszy się Bogusław Dębski, dyrektor zambrowskiej placówki. - Myślę, że na ten sukces złożyła się doświadczenie z jesiennej fali pandemii, kiedy obserwowaliśmy wszyscy, co działo się na oddziałach covidowych. Ponadto pracownicy przekonywali się do szczepień, widząc że są one bezpieczne, że po szczepieniach nie ma jakichś niebezpiecznych odczynów.