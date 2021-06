Podlaskie jednym z najsłabiej wyszczepionych regionów. Gdzie jest najlepiej, a gdzie najgorzej?

Według danych Ministerstwa Zdrowia 28 czerwca w województwie podlaskim wykonano 2557 szczepień. To najmniej spośród wszystkich województw. Od rozpoczęcia Narodowego Programu Szczepień w Podlaskiem ogółem wykonano 867 890 szczepień, w tym 388 392 drugą dawką.

Najwięcej szczepień zanotowano ogółem w Białymstoku - 419 809, w tym 191 373 drugą dawką. Najmniej - w powiecie suwalskim (bez miasta Suwałki) - 7117, w tym 3131 drugą dawką.

O spadku tempa szczepień świadczą choćby liczby szczepień wykonanych wczoraj (28 czerwca). W powiecie łomżyńskim nie wykonano ani jednego szczepienia, w grajewskim - 1 (drugą dawką), w augustowskim - 29 (wszystkie to drugie dawki), w monieckim - 38 (w tym 36 to drugie dawki).

Większość to drugie dawki

W pięciu powiatach ani jednej osobie nie podano pierwszej dawki. Są to powiaty: augustowski, grajewski, łomżyński, sejneński, siemiatycki. We wszystkich powiatach zdecydowanie przeważają osoby, które zgłaszały się po drugą dawkę: na 2557 szczepień wykonanych 28 czerwca aż 2094 to drugie dawki. To oznacza, że zaledwie 463 osoby zaszczepiły się wczoraj po raz pierwszy.